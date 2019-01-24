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Следователи проводят проверку по факту смерти 9-летней девочки в больнице Копейска
24.01.2019 г. 13:28
В Челябинской области следователи устанавливают обстоятельства смерти 9-летней девочки в больнице.
Ребенок скончался 2 января в одной из больниц Копейска. Родители обратились к следователям. По факту смерти девочки началась проверка. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
В четверг, 24 января, в СМИ появилось сообщение о 9-летней девочке, которая скончалась в копейской больнице от опухоли мозга. Ребенок заболел осенью 2018-го. Врачи диагностировали у него гастрит и назначили лечение.
В декабре родители заподозрили у ребенка опухоль мозга, но медики ничего не обнаружили на снимке. 2 января девочке стало плохо. Ее привезли в филиал копейской больнице на поселке Потанино, где она скончалась. В заключении о смерти причиной значится опухоль и отек мозга.
Фото с сайта gazeta.a42.ru
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