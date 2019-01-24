На дороге Миасс — Златоуст рабочие укладывали асфальт в снег

Фото с сайта onf.ru

Эксперты ОНФ проверят участок дороги, который ремонтировали в мороз.

Масштабный ремонт трассы провели в конце декабря, когда температура воздуха там была ниже -18. Свидетели запечатлели, как асфальтоукладочные машины работают во время снегопада. Тогда дорожники отремонтировали несколько сотен метров полотна.

Общественники обратились в областной миндортранс. Там пояснили, что ремонт в мороз связан с изменениями в ГОСТах. Активисты ОНФ обратились в прокуратуру и пообещали устроить мониторинг качества проделанных работ.

«Весной мы обязательно выедем на место с проверкой и оценим качество проведенного дорожного ремонта на участке трассы Миасс — Златоуст. Если подтвердится, что работа выполнена некачественно, подрядчик обязан переделать ее за свой счет», — прокомментировал член регионального штаба Народного фронта Олег Гудимов.

Ремонт дорог при неблагоприятных погодных условиях уже стал тенденцией для Челябинской области, отметили в региональном отделении ОНФ. Ранее за уложенный в дождь асфальт расплачивались подрядчики в Озерске и Челябинске. В целом по России активисты Народного фронта выявили более сотни подобных случаев за последние четыре месяца.

Фото с сайта onf.ru

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