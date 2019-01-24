Экс-глава аппарата гордумы Юрий Чанов получил условный срок за мошенничество

Фото с сайта 74.ru

Тракторозаводский райсуд вынес приговор бывшему руководителю аппарата гордумы Юрию Чанову за мошенничество в крупном размере.

Суд установил, что директор «Нового художественного театра» Виталий Богверадзе попросил Юрия Чанова выделить 4 млн рублей из бюджета на финансирование фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА». Чиновник потребовал за это 400 тыс. рублей. В марте 2017-го Богверадзе заплатил Чанову 300 тыс. рублей. Остальные деньги он должен был передать позже.

При этом Чанов не собирался выполнять обязательства, так как они не входили в его служебные полномочия. Суд приговорил обвиняемого к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, Чанова оштрафовали на 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.ru



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