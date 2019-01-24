В Челябинской области за пять лет втрое уменьшилось количество госпредприятий

Фото с сайта gubernator74.ru

В региональном министерстве имущества подвели итоги оптимизации.

По словам главы ведомства Алексея Бобракова, поступления в бюджет от управления госимуществом в 2018 году составили почти 1 млрд рублей. За год в регионе приватизировали 13 объектов недвижимости и четыре пакета акций.

Также на Южном Урале продолжается оптимизация предприятий, которые находятся в собственности области. Сейчас в регионе 11 ГУПов, в начале года их было 16, а всего за пять лет их количество сократилось втрое — в 2014 году их насчитывалось 36. В 2019 году работа минимущества будет направлена на повышение доходов с госсобственности и сокращение расходов на содержание неиспользуемых объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта gubernator74.ru



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