- 66.0016р. - 0.3302
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В Челябинской области за пять лет втрое уменьшилось количество госпредприятий
24.01.2019 г. 12:03
В региональном министерстве имущества подвели итоги оптимизации.
По словам главы ведомства Алексея Бобракова, поступления в бюджет от управления госимуществом в 2018 году составили почти 1 млрд рублей. За год в регионе приватизировали 13 объектов недвижимости и четыре пакета акций.
Также на Южном Урале продолжается оптимизация предприятий, которые находятся в собственности области. Сейчас в регионе 11 ГУПов, в начале года их было 16, а всего за пять лет их количество сократилось втрое — в 2014 году их насчитывалось 36. В 2019 году работа минимущества будет направлена на повышение доходов с госсобственности и сокращение расходов на содержание неиспользуемых объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта gubernator74.ru
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