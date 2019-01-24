Челябинские бизнесмены начали избавляться от фитнес-клубов в спальных районах

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске выросло число объявлений о сдаче в аренду и продаже фитнес-клубов в спальных районах.

По данным N1.RU, за последние полгода число фитнес-клубов, выставленных на продажу в Челябинске, выросло с двух до пяти. Еще два спортзала сдаются в аренду. Полгода назад предложений об аренде в этом сегменте не было. По словам аналитиков, подавляющее число фитнес-клубов из объявлений находятся в спальных районах города. Самый дорогой среди них расположен в микрорайоне Тополиная аллея. Его стоимость составляет около 28 млн рублей.

Самый дешевый фитнес-клуб продается в Тракторозаводском районе. Владелец просит за него 950 тыс. рублей. «С одной стороны, появление небольших тренажерных залов в спальных районах города выглядит логичным развитием сферы фитнеса, но с другой, рост числа клиентов сейчас сдерживает падение доходов у населения при росте цен», — прокомментировала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева.

Фото с сайта pixabay.com



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