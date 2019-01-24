В Магнитогорске горит цех завода «ММК-Метиз»

Фото с сайта www.mchs.gov.ru

В Магнитогорске произошло крупное возгорание на одном из промышленных предприятий.

Все случилось утром в четверг, 24 января. В неэксплуатируемом здании сталеплавильного цеха завода «ММК-Метиз» произошел пожар. На момент прибытия на место сотрудников МЧС горело около 750 кв. метров кровли строения. Семь человек успели эвакуироваться из цеха самостоятельно.

Пожару присвоили вторую категорию сложности. В ликвидации возгорания принимают участие 44 человека и 13 единиц техники. В 12:15 удалось локализовать открытое горение. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Тушение пожара продолжается, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото с сайта www.mchs.gov.ru

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