Челябинск
- 66.0016р. - 0.3302
- 75.0306р. - 0.3555
Разворот
-
18.01.2019 г. | 11:43Гости эфира: Гехт Ирина
Разбор полетов
-
17.01.2019 г. | 11:00Гости эфира: Гартунг Валерий
В Магнитогорске горит цех завода «ММК-Метиз»
24.01.2019 г. 11:55
Фото с сайта www.mchs.gov.ru
В Магнитогорске произошло крупное возгорание на одном из промышленных предприятий.
Все случилось утром в четверг, 24 января. В неэксплуатируемом здании сталеплавильного цеха завода «ММК-Метиз» произошел пожар. На момент прибытия на место сотрудников МЧС горело около 750 кв. метров кровли строения. Семь человек успели эвакуироваться из цеха самостоятельно.
Пожару присвоили вторую категорию сложности. В ликвидации возгорания принимают участие 44 человека и 13 единиц техники. В 12:15 удалось локализовать открытое горение. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Тушение пожара продолжается, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Фото с сайта www.mchs.gov.ru
Новости на эту тему
- 23.01.2019 г. В Челябинской области накажут виновных в пожаре в доме-интернате
- 22.01.2019 г. В Челябинской области многодетный отец заплатит 4,5 млн рублей за поджог леса
- 22.01.2019 г. В Челябинской области пожарные спасли из горящего дома 5-месячную девочку
- 15.01.2019 г. Пожарные эвакуировали более 20 челябинцев из-за пожара в бывшем общежитии. Один человек погиб
- 28.12.2018 г. В челябинской многоэтажке из-за непотушенной сигареты выгорели три балкона