Эксперты УрО РАН назвали основных кандидатов на пост губернатора Челябинской области

Фото с сайта gubernator74.ru

Политэксперты рассказали об итогах деятельности Бориса Дубровского на посту губернатора Челябинской области и перспективах выборов главы региона.

Исследование провели ученые из института философии и права Уральского отделения РАН. В опросе приняли участие 27 экспертов — политиков, политологов, чиновников, представителей СМИ. Материалы исследования опубликовал Znak.com.

Эксперты подвели итоги деятельности Бориса Дубровского на посту главы региона. Положительными моментами они назвали достижение консенсуса между элитами, экономическую стабильность, крупные проекты для области — саммиты ШОС и БРИКС и ВСМ Челябинск — Екатеринбург, а также ряд личных качеств губернатора.

Минусами политики Дубровского авторы исследования назвали ухудшение экологической обстановки в регионе, неспособность контролировать общественное мнение и протест, слабость губернаторской команды и PR-службы. Результатом этого являются потеря контроля над Челябинском после отставки Евгения Тефтелева и критически низкий рейтинг главы региона — в пределах 20%.

Политэксперты предусмотрели несколько вариантов сценария, по которому пройдут выборы губернатора. Вероятность одобрения кандидатуры Бориса Дубровского в Кремле они оценивают в 50%. Аналитики назвали ряд кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию действующему главе региона. Таковыми являются депутаты Госдумы Валерий Гартунг (от СР) и Виталий Пашин (от ЛДПР), а также сенатор Ирина Гехт. Причем ранее Гартунг и Гехт заявили, что не будут претендовать на губернаторское кресло. В целом эксперты признают, что Дубровский надежно зачистил политическое поле региона от потенциальных конкурентов.

Определенного рода угрозой авторы исследования назвали внесистемных кандидатов от оппозиции, в частности, экоактивиста Василия Московца. «Хотя их шансы пройти муниципальный фильтр стремятся к нулю, их политические действия, связанные с выдвижением и «непрохождением» фильтра, могут снижать доверие к процедуре выборов и авторитет власти», — отмечают аналитики.

Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября 2019 года.

Фото с сайта gubernator74.ru

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