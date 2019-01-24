Более 40% челябинцев не увидели улучшений в жизни города за последние два года

Фото с сайта cheladmin.ru

Социологи филиала Президентской академии узнали мнение горожан о том, какие сферы жизни Челябинска стали лучше в 2018 году.

Респондентам предлагали выбрать три из 13 аспектов жизни города и населения, в которых за последнее время был заметен прогресс. В качестве сравнения исследователи привели данные аналогичного опроса 2016 года.

Самое большое количество участников опроса отметили улучшение в плане благоустройства общественных пространств — почти 42%. Два года назад довольных ситуацией с озеленением и детскими площадками было лишь 17,5%. На 6% увеличилось число людей, удовлетворенных ремонтом дорог — так ответил каждый пятый респондент. 5% считают, что лучше стал работать общественный транспорт. Более 2,5% оказались довольны экологической обстановкой — два года назад таких не было вообще.

По остальным аспектам общественное мнение ухудшилось. По мнению участников опроса, в сравнении с 2016 годом стало хуже образование и здравоохранение, услуги ЖКХ и борьба с безработицей. Втрое меньше стало людей, довольных борьбой с коррупцией среди чиновников — сейчас их всего чуть более 1,5%, а два года назад было почти 5,5%.

Много оказалось тех, кто вообще не заметил никаких улучшений — так ответили 41,7% респондентов. Это примерно столько же, сколько в 2016 году. Социологи отметили, что среди недовольных абсолютно всем большинство — неработающие пенсионеры и люди с крайне низким уровнем материальной обеспеченности. Также челябинцы стали более уверенно говорить о том, что их не устраивает — количество затруднившихся с ответом за два года снизилось почти в десять раз.

Фото с сайта cheladmin.ru

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