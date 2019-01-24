Льготу на транспортный налог в Челябинской области собираются дать чернобыльцам и семьям с детьми-инвалидами

Фото с сайта nv-online.info

Депутаты ЗСО предложили расширить список льготников по транспортному налогу.

Соответствующие изменения в закон члены комитета по бюджету и налогам одобрили в среду, 23 января. Льготную ставку транспортного налога в 1 рубль за лошадиную силу для легковых машин с двигателем мощностью до 180 л.с. предложили распространить на подвергшихся воздействию радиации, семьи с детьми-инвалидами, инвалидов I и II групп и боевых действий и героев России.

Как отметили в пресс-службе Заксобрания, в случае принятия законопроекта новой льготой смогут воспользоваться почти 600 налогоплательщиков. Проект рекомендовали к принятию в первом и третьем чтениях.

Сейчас по льготной ставке 1 рубль за лошадиную силу транспортный налог в Челябинской области платят пенсионеры, люди предпенсионного возраста и семьи с тремя и более детьми.

Фото с сайта nv-online.info

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