- 66.0016р. - 0.3302
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Льготу на транспортный налог в Челябинской области собираются дать чернобыльцам и семьям с детьми-инвалидами
24.01.2019 г. 09:47
Депутаты ЗСО предложили расширить список льготников по транспортному налогу.
Соответствующие изменения в закон члены комитета по бюджету и налогам одобрили в среду, 23 января. Льготную ставку транспортного налога в 1 рубль за лошадиную силу для легковых машин с двигателем мощностью до 180 л.с. предложили распространить на подвергшихся воздействию радиации, семьи с детьми-инвалидами, инвалидов I и II групп и боевых действий и героев России.
Как отметили в пресс-службе Заксобрания, в случае принятия законопроекта новой льготой смогут воспользоваться почти 600 налогоплательщиков. Проект рекомендовали к принятию в первом и третьем чтениях.
Сейчас по льготной ставке 1 рубль за лошадиную силу транспортный налог в Челябинской области платят пенсионеры, люди предпенсионного возраста и семьи с тремя и более детьми.
Фото с сайта nv-online.info
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