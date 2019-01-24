Сдачу проблемных домов в микрорайоне «Академ Riverside» отложили

Фото с сайта gubernator74.ru

Обманутых дольщиков «Гринфлайта» начнут заселять в новые квартиры до конца зимы.

Ранее проблемы дольщиков обещали решить до конца 2018 года — к этому сроку обещали достроить дома со строительными номерами 29, 33, 46 и 102. Сейчас возведением многоэтажек занимается новый застройщик — «Трест «Магнитострой».

Дольщики заявили, что компания прекратила прием заявок на обмен жилья. Однако сам застройщик опроверг эту информацию. По словам представителя компании, два дома — №33 и №102 — достроят до конца первого квартала и к весне уже начнут заселять покупателей квартир шести недостроенных домов микрорайона, которым предложили обмен. Ситуация находится на контроле у властей региона.

В апреле 2018 года экс-директора предыдущего застройщика «Академ Riverside», компании «Гринфлайт», Сергея Мануйлова приговорили к 2,5 года колонии за намеренное банкротство компании. Из-за его действий пострадали более 4 тыс. дольщиков. Сумма ущерба оценивается в 10 млрд рублей.

Фото с сайта gubernator74.ru

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