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«Тряслись стены, звенела посуда». Жители поселка ЧКПЗ почти полгода жили в вибрирующих домах
24.01.2019 г. 12:15
Челябинским промышленникам понадобилось несколько месяцев, чтобы избавить жильцов домов от вибрации стен.
В начале октября 2018 года в редакцию «Челябинского эха» обратилась жительница дома №1 на Копейском шоссе Людмила Финк. Она пожаловалась на трясущиеся стены здания и вибрирующую мебель в квартире. Поначалу женщина полагала, что у нее проблемы со здоровьем, однако впоследствии соседи поделились с ней похожими ощущениями.
«У меня такое ощущение, что у меня сердце трясется и весь организм ходуном ходит. Муж говорит, что у него как будто мышцы вибрируют. У нас стоит банка с водой, и я наблюдаю, как в этой банке вода начала колыхаться», — прокомментировала Людмила Финк.
Видео: Людмила Финк
Сначала подозрения жильцов пали на супермаркет, расположенный на первом этаже. Они думали, что стены трясутся из-за работы холодильного оборудования.
Руководитель Центра общественного контроля в ЖКХ Анатолий Вершинин тогда заявил, что людям следует обратиться в обслуживающую организацию и управляющую компанию. «Жаловаться на вибрацию стен нужно и в управление Роспотребнадзора», — посоветовал он.
В обслуживающей организации «Станкострой-2» сообщили, что сталкиваются с подобным впервые.
Через несколько недель после обращения Людмилы Финк на радиостанцию стали звонить жильцы других домов. Виновником вибрации является расположенный рядом Челябинский кузнечно-прессовый завод, предположили они.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Валерий Гартунг после этого обратился к жильцам домов с разъяснениями. Причину вибрации он описал на своей странице в Facebook. По словам депутата, во всем виноват 10-тонный молот, который значительно изношен.
«Он уже выработал свой ресурс — его опоры уже плохо гасят вибрации, и 1 октября его должны были остановить на капитальный ремонт. Но для этого нужно сначала дождаться, когда новый шабот на этот молот привезут из Китая», — написал Валерий Гартунг.
В январе 2019 года слушатели сообщили, что вибрация уменьшилась. Валерий Гартунг в эфире «Челябинского эха» пояснил, что это произошло благодаря проведенным защитным мероприятиям.
«В последние месяцы вибрации выросли. На заводе про это не знали. На завод люди обратились в начале ноября. Инженеры стали проводить замеры. Получалось, что в каких-то местах вибрации в норме, в каких-то — нет. Оказалось, что старый молот уже износился, его отправили в ремонт. Потом выяснилось, что в расчетах инженеры ошиблись, грунты неправильно были посчитаны. Надо будет какие-то защитные мероприятия делать. Нашли решение, сделали защитные мероприятия — вибрация резко снизилась, жалобы пропали», — прокомментировал Валерий Гартунг.
Корреспондент радиостанции в четверг, 24 января, связался с жильцами дома №1 на Копейском шоссе и поинтересовался, все ли в порядке. Они подтвердили, что вот уже несколько дней стены не трясутся и посуда не звенит.
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