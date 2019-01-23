Смог из Башкирии пришел в Челябинскую область

Фото с сайта sibay.bashkortostan.ru

Жители Кизильского района жалуются на химический запах в воздухе.

Как рассказали Znak.com в движении «Экочел», жалобы поступают с начала 2019 года. Жители района предполагают, что смог идет из башкирского Сибая. Там с декабря регулярно фиксируют превышение в воздухе предельно допустимой концентрации диоксида серы. В конце прошлой недели жителям города начали выдавать медицинские маски и активированный уголь из-за сложной экологической ситуации.

Причиной смога называют тление руды на закрытом карьере Учалинского ГОКа. По факту загрязнения атмосферы было возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта sibay.bashkortostan.ru

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