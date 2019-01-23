В Магнитогорске будут судить женщину, которая била и душила сына

Фото с сайта 74.мвд.рф

Жительницу Магнитогорска осудят за истязание ребенка.

По версии следствия, 39-летняя женщина в течение трех лет унижала, избивала своего сына 2007 года рождения, а также угрожала его убить. Кроме того, она закрывала ребенка в ванной и выключала свет. В результате этих действий мать причинила мальчику физическую боль и психические страдания, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщину признали вменяемой, но во время экспертизы у нее обнаружили признаки психического расстройства. Дело направлено в суд. Отец подал иск о лишении женщины родительских прав.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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