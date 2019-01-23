В Челябинске нашли компанию, которая начнет строить президентский городок к саммиту ШОС

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске подвели итоги конкурса на строительство фундаментов для президентских коттеджей к саммитам ШОС и БРИКС.

Заказчиком строительства является АО «Лидер». Тендер выиграл единственный участник закупки — компания «СпецСтройМеханизация». Соответствующую информацию в среду, 23 января, опубликовали на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 6 млн 960 тыс. рублей. Компания-победитель выполнит работы за 6 млн 900 тыс. рублей. Организация должна будет построить фундаменты восьми домов в Белом хуторе.

Также АО «Лидер» объявило торги на другие работы по возведению коттеджей. Подрядчики получат около 118 млн рублей. Всего в поселке планируют построить 72 здания, которые составят восемь кварталов. В каждом из них будет один дом для президента площадью до 300 квадратных метров и восемь коттеджей для сопровождающих лиц. Всего к саммитам ШОС и БРИКС построят три поселка для глав государств. Президентов поселят в Белом Хуторе, Теремах и на берегу озера Смолино.

Фото с сайта pixabay.com



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