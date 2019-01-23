В Челябинске скачут цены на бензин

В УФАС подвели итоги еженедельного мониторинга цен на топливо в Челябинске.

С 14 по 20 января подорожал бензин на челябинских заправках «Газпромнефть-Центр». Литр АИ-92 там вырос в цене на 60 копеек и стоит теперь 39 рублей 80 копеек, а стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 70 копеек — до 43 рублей 80 копеек.

На АЗС «Регион» цены на топливо снизились. Так. АИ-92 подешевел на 60 копеек — до «газпромовского» уровня в 39 рублей 80 копеек, а АИ-95 — на 50 копеек, до 42 рублей 40 копеек. Последний показатель — самый низкий в городе

По итогам мониторинга УФАС наиболее дешевыми 92-й бензин и дизельное топливо остаются на заправках «Башнефть-Розница». 92-й там стоит 39 рублей 75 копеек, ДТ — 46 рублей 25 копеек.

Все новости за 23.01.2019 г.»