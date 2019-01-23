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Южноуральцев научат делать безопасные и экологичные кормушки для птиц
23.01.2019 г. 15:02
В Челябинской области проходит флешмоб «Хранители птиц».
Акцию проводит межрегиональная экологическая организация ЭКА. На портале Ecowiki.ru всем желающим дадут инструкции, как соорудить безопасную и экологичную кормушку, чем можно подкармливать птиц и как научить других заботе о пернатых зимой.
Организаторы предлагают участникам выкладывать фотографии с результатами своего труда в соцсетях с хештегом #хранителиптиц. По словам директора движения ЭКА Елены Гороховой, зимой гибнет более половины популяции городских птиц, причем не только от бескормицы, но и из-за неправильного питания. «Наша задача — привлечь внимание жителей к этой проблеме, научить их правильно заботиться о пернатых и вносить вклад в сохранение городских популяций птиц», — подчеркнула она.
Фото: Межрегиональная экологическая организация ЭКА
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