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Челябинские врачи вернули на место сердце 17-летнего подростка, пострадавшего в ДТП
23.01.2019 г. 14:54
Фото с сайта pixabay.com
В челябинской областной детской больнице провели сложнейшую операцию на сердце.
В начале января в медучреждение поступил подросток, который получил тяжелую травму в ДТП под Саткой. Удар пришелся ему в грудь, парень получил перелом ребер, ушиб легкого и разрыв перикарда. Сердце от удара ушло в плевральную полость.
Врачам в ходе сложнейшей операции удалось вернуть сердце на положенное место. В данный момент подросток чувствует себя лучше, его перевели из реанимации в палату хирургического отделения, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Фото с сайта pixabay.com
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