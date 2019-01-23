Челябинские врачи вернули на место сердце 17-летнего подростка, пострадавшего в ДТП

Фото с сайта pixabay.com

В челябинской областной детской больнице провели сложнейшую операцию на сердце.

В начале января в медучреждение поступил подросток, который получил тяжелую травму в ДТП под Саткой. Удар пришелся ему в грудь, парень получил перелом ребер, ушиб легкого и разрыв перикарда. Сердце от удара ушло в плевральную полость.

Врачам в ходе сложнейшей операции удалось вернуть сердце на положенное место. В данный момент подросток чувствует себя лучше, его перевели из реанимации в палату хирургического отделения, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 23.01.2019 г.»