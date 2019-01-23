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Батутные аттракционы в Челябинске проверят на безопасность
23.01.2019 г. 14:45
В Челябинске устроят рейд по батутным центрам с целью выявить нарушения безопасности.
Мониторинг будут проводить из-за участившихся случаев травматизма на аттракционах, которые в дни каникул привлекают много детей и подростков. Так, в декабре 2018 года в Челябинске 12-летний школьник распорол на батуте ногу, а в Тюмени в январе в батутном парке скончалась девушка.
Основными причинами инцидентов являются неправильная установка батутов и низкая квалификация инструкторов, которые зачастую не следят за соблюдением правил поведения посетителями. Также общественники будут проверять наличие аптечки первой помощи и проведение инструктажа по технике безопасности. О выявленных нарушениях сообщат в прокуратуру, подчеркнули в пресс-службе регионального отделения «Молодой Гвардии». Проверки начнутся 24 января.
Фото с сайта onf.ru
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