Батутные аттракционы в Челябинске проверят на безопасность

Фото с сайта onf.ru

В Челябинске устроят рейд по батутным центрам с целью выявить нарушения безопасности.

Мониторинг будут проводить из-за участившихся случаев травматизма на аттракционах, которые в дни каникул привлекают много детей и подростков. Так, в декабре 2018 года в Челябинске 12-летний школьник распорол на батуте ногу, а в Тюмени в январе в батутном парке скончалась девушка.

Основными причинами инцидентов являются неправильная установка батутов и низкая квалификация инструкторов, которые зачастую не следят за соблюдением правил поведения посетителями. Также общественники будут проверять наличие аптечки первой помощи и проведение инструктажа по технике безопасности. О выявленных нарушениях сообщат в прокуратуру, подчеркнули в пресс-службе регионального отделения «Молодой Гвардии». Проверки начнутся 24 января.

Фото с сайта onf.ru

Все новости за 23.01.2019 г.»