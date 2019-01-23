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В Снежинске перестали охранять медведя, который лег в спячку в черте города
23.01.2019 г. 12:52
Снежинские охотники прекратили регулярное патрулирование вокруг медвежьей берлоги в районе Семи ключей.
Охотники дежурили в лесу первые несколько недель после обнаружения медведя. Они охраняли его от любопытствующих местных жителей, которые поначалу пытались приблизиться к зверю, чтобы рассмотреть и сфотографировать.
«Сейчас постоянное дежурство снято, медведь спит, до весны вопрос по нему не возникнет. Охотники периодически проезжают рядом с берлогой, чтобы контролировать следы», — цитирует Znak.com руководителя местного охотхозяйства Виталия Токманцева.
Медведя заметили в черте Снежинска возле местной ТЭЦ в районе Семи ключей в начале декабря 2018 года. Первоначально планировалось усыпить животное дротиком и вывезти его подальше от людей, однако специалистов, которые могли бы это сделать безопасно, не нашлось. По словам Виталия Токманцева, медведь уже давно живет рядом с городом — его видели в заброшенных садах. Снежинцы надеются, что зверь по весне проснется и уйдет в лес, как делал раньше.
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