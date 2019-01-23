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Челябинских автолюбителей начали штрафовать за то, что они мешают таксистам
23.01.2019 г. 12:47
В Челябинске появилось 16 новых дорожных знаков-обозначений стоянки для такси.
Первыми новые знаки заметили припарковавшиеся водители, машины которых внезапно эвакуировали. По правилам, в 15-метровой зоне действия знака «Место стоянки легковых такси» могут парковаться только автомобили со специальными обозначениями — шашечками и оранжевым фонарем.
Все остальные там могут только забирать или высаживать пассажиров — это касается и водителей, которые занимаются извозом через онлайн-сервисы на собственных машинах. Нарушителей штрафуют на 1 тыс. рублей и увозят транспортное средство на штрафстоянку. Особенно активно эвакуаторы работают на точке возле дворца спорта «Юность».
По данным 74.ru, в городе появились 16 новых парковок для такси. Они находятся на улице Братьев Кашириных, в нескольких местах проспекта Ленина, на улице Воровского и в ряде других мест.
Фото с сайта 74.ru
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