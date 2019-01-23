Из челябинского аэропорта планируют запустить прямые рейсы в Душанбе и Баку

Фото с сайта pixabay.com

Челябинск хотят связать прямыми рейсами с Таджикистаном и Азербайджаном.

Новые рейсы планируют запустить в 2019 году. Полеты в Душанбе будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии». Также в этом году возобновятся прямые рейсы в Баку. Руководство аэропорта в ближайшее время планирует активно вести работы по расширению географии полетов в страны СНГ, заявил коммерческий директор челябинского авиапредприятия Дмитрий Мясников.

«Сейчас мы активно работу ведем по странам СНГ, потому что сейчас это на острие, в том числе в рамках планируемых мероприятий. Конкретные маршруты и сроки, так как в этом процессе много участников, я назвать не могу. Единственное, что могу сказать, — работа ведется. Сейчас мы работаем на пределе своих возможностей. Авиаперевозчики это знают. Как только они увидят дополнительные резервы, новые рейсы не заставят себя долго ждать», — резюмировал Дмитрий Мясников.

По итогам 2018 года пассажиропоток челябинского аэропорта превысил 1,6 млн человек. Это на 9,2% выше показателя 2017-го. Внутренними рейсами воспользовались более 1,3 млн человек. Самыми популярными направлениями у челябинцев стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. На международных авиалиниях в прошлом году перевезли более 330 тыс. пассажиров — это на четверть больше, чем в 2017-м.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 23.01.2019 г.»