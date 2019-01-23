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В Златоусте в исправительной колонии обнаружили тело заключенного
23.01.2019 г. 12:33
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинской области идет проверка по факту смерти заключенного.
Тело осужденного обнаружили вечером во вторник, 22 января, в одном из помещений исправительной колонии №25 в Златоусте. По предварительным данным, заключенный покончил с собой в промзоне учреждения. Медработники колонии пытались провести реанимацию, но не смогли его спасти.
В пресс-службе областного управления Следственного комитета сообщили, что по факту инцидента идет проверка. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего, причину смерти осужденного устанавливает судебно-медицинское исследование.
Фото с сайта sledcom.ru