В Златоусте в исправительной колонии обнаружили тело заключенного

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинской области идет проверка по факту смерти заключенного.

Тело осужденного обнаружили вечером во вторник, 22 января, в одном из помещений исправительной колонии №25 в Златоусте. По предварительным данным, заключенный покончил с собой в промзоне учреждения. Медработники колонии пытались провести реанимацию, но не смогли его спасти.

В пресс-службе областного управления Следственного комитета сообщили, что по факту инцидента идет проверка. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего, причину смерти осужденного устанавливает судебно-медицинское исследование.

Фото с сайта sledcom.ru



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