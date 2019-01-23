В обновленном челябинском аэропорту расположат офисы авиакомпаний

Фото с сайта cekport.ru

В аэропорту Челябинска в 2020 году появятся учебный центр для сотрудников и офисы авиакомпаний.

Для этого руководство аэропорта реконструирует пятиэтажное недостроенное здание, которое находится на аэродроме. На первом этаже будет размещен учебный центр для сотрудников авиапредприятия. Остальную часть здания займут офисы авиакомпаний и служб аэропорта, сообщил технический директор челябинского аэропорта Алексей Слюняев.

«Ведем работы по пятиэтажному зданию, которое стоит на аэродроме. На сегодняшний день мы ведем проектирование, к следующему лету мы его полностью запустим в эксплуатацию. Это будет здание офисного типа. На первом этаже мы планируем сделать учебный центр для сотрудников аэропорта. Следующие этажи мы отдаем под офисы авиакомпаний и под офисы служб аэропорта», — прокомментировал Алексей Слюняев.

Кроме того, в ближайшие два года руководство аэропорта направит около 500 млн рублей на закупку новых автобусов, трапов, кондиционеров, машин для обслуживания инвалидов.

В челябинском авиаузле идет масштабная реконструкция в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году. К лету следующего года будет построен новый международный терминал. В нем разместят две зоны Duty Free, большие залы отдыха, семь стоек регистрации и множество магазинов и кафе.

Фото с сайта cekport.ru

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