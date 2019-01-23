- 66.5499р. + 0.1865
- 75.5541р. + 0.0060
-
18.01.2019 г. | 11:43Гости эфира: Гехт Ирина
-
17.01.2019 г. | 11:00Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинцы избавляются от пуховиков
23.01.2019 г. 12:29
Эксперты сервиса Avito проанализировали объявления по продаже зимней верхней одежды в январе 2019 года.
В целом по России шубы популярнее пуховиков на 72%. В Челябинске — на 85%. Однако предложение пуховиков в столице Южного Урала, по данным Avito, превышает число выставленных на продажу шуб на 42% — это самый высокий результат в стране. Аналогичный показатель только в Санкт-Петербурге — там 40%.
Разница цен на шубы и пуховики в Челябинске семикратная — она примерно соответствует средней по стране. Меховые изделия в столице Южного Урала, как правило, продают с рук почти за 21 тыс. рублей, а пуховики — менее, чем за 3 тыс. рублей.
Больше всего в России шубы любят в Уфе — там меховые изделия втрое популярнее пуховиков. Среди объявлений их больше примерно наполовину и стоят они относительно недорого — 19 тыс. рублей. Самая низкая цена на б/у шубы в Ижевске — 18 тыс. 111 рублей, а на пуховики — в Тольятти, там они стоят 2,3 тыс. рублей.
Фото с сайта pixabay.com
- 22.01.2019 г. В Челябинске продают Зеленый рынок за 219 млн рублей
- 07.12.2018 г. В Челябинске начали ликвидировать нелегальные елочные базары
- 29.11.2018 г. Треть челябинцев считают, что стихийная торговля с лотков приносит людям пользу
- 09.11.2018 г. В МЧС рассказали челябинским автомобилистам, что нужно брать зимой в дальнюю дорогу
- 07.11.2018 г. В Челябинской области похолодает до -22 градусов