Челябинцы избавляются от пуховиков

Фото с сайта pixabay.com

Эксперты сервиса Avito проанализировали объявления по продаже зимней верхней одежды в январе 2019 года.

В целом по России шубы популярнее пуховиков на 72%. В Челябинске — на 85%. Однако предложение пуховиков в столице Южного Урала, по данным Avito, превышает число выставленных на продажу шуб на 42% — это самый высокий результат в стране. Аналогичный показатель только в Санкт-Петербурге — там 40%.

Разница цен на шубы и пуховики в Челябинске семикратная — она примерно соответствует средней по стране. Меховые изделия в столице Южного Урала, как правило, продают с рук почти за 21 тыс. рублей, а пуховики — менее, чем за 3 тыс. рублей.

Больше всего в России шубы любят в Уфе — там меховые изделия втрое популярнее пуховиков. Среди объявлений их больше примерно наполовину и стоят они относительно недорого — 19 тыс. рублей. Самая низкая цена на б/у шубы в Ижевске — 18 тыс. 111 рублей, а на пуховики — в Тольятти, там они стоят 2,3 тыс. рублей.

Фото с сайта pixabay.com

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