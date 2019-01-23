Челябинца, избившего ветерана ВОВ, отправили в колонию

Фото с сайта 74.мвд.рф

Житель Ленинского района получил 1,5 года колонии за нанесение побоев ветерану Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел в августе 2018 года. 32-летний пьяный мужчина напал на пенсионера у подъезда дома на улице Агалакова, 50. Он несколько раз ударил его по лицу, это было запечатлено камерами видеонаблюдения.

Местный житель признал вину в полном объеме и возместил моральный вред потерпевшему. Также выяснилось, что на иждивении у него малолетний ребенок, а сам он стоит на учете как наркоман и ранее судим за незаконный оборот психотропных веществ.

Суд первой инстанции первоначально приговорил его к условному сроку, однако в прокуратуре такое решение сочли чрезмерно мягким и подали апелляцию. Во вторник, 22 января, в Ленинском райсуде приговор пересмотрели. Мужчине назначили 1,5 года заключения в колонии строгого режима. Под стражу его взяли в зале суда.

Фото с сайта 74.мвд.рф



Все новости за 23.01.2019 г.»