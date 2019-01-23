Расселенным жильцам пострадавшего дома в Магнитогорске прекратили начислять квартплату

Людям из временно расселенных подъездов дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске не будут начислять плату за услуги ЖКХ.

Погибшим при взрыве дома 31 декабря мэрия списала коммунальные долги полностью. Людям из седьмого и восьмого подъездов, которые своих квартир лишились, закрыли лицевые счета.

Временно расселенным жильцам из подъездов с пятого по десятый начисления приостановили с 31 декабря. Платить за услуги ЖКХ они не будут до окончания решения их жилищного вопроса, сообщили в магнитогорской мэрии.

Все новости за 23.01.2019 г.»