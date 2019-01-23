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В Египте скончалась 46-летняя директор школы из Челябинской области
23.01.2019 г. 12:22
Фото с сайта www.lvrach.ru
Директор школы из Красноармейского района Наталья Егорочкина умерла в Египте.
Трагедия произошла во время поездки педагога к матери, которая живет за границей. В Египет Наталья Егорочкина улетела после Нового года и празднования 30-летия школы №2 села Миасское, где была директором. Как пишет 74.ru, по предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Сейчас стоит проблема транспортировки тела в Россию — женщина летала в Египет не по туристической визе, и у нее не было страховки, которая могла бы покрыть эти расходы. «Сейчас мы собираем деньги на посмертную репатриацию. Нам сказали, что это стоит от 4 тыс. до 6,5 тыс. долларов», — цитирует сайт сестру погибшей Елену Халалееву.
Фото с сайта www.lvrach.ru
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