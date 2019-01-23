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В аэропорту Челябинска откроют две зоны Duty Free
23.01.2019 г. 10:48
Руководство челябинского аэропорта рассказало, каким будет новый международный терминал.
Его планируют построить к лету 2020 года. В международном терминале откроют две зоны Duty Free, большие залы ожидания, будут работать 10 паспортных кабин на вылет и столько же на прилет, семь стоек регистрации.
Также после реконструкции аэропорт получит четыре телетрапа, которые обеспечат комфортную посадку пассажиров в самолет, отметил технический директор челябинского авиапредприятия Алексей Слюняев. Гендиректор аэропорта Юрий Коньков заверил, что объект будет сдан своевременно. «Работы идут по графику, даже с небольшим опережением», — подчеркнул он.
После реконструкции аэропорт планирует получить III категорию ИКАО. Если это произойдет, то авиаузел сможет принимать воздушные суда в любые погодные условия. Сейчас в России такую категорию имеют только три аэропорта — Шереметьево и Домодедово в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Реконструкция челябинского авиаузла связана с подготовкой города к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в столице Южного Урала в 2020 году.
Фото с сайта vk.com/cekport
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