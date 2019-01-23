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В Челябинской области накажут виновных в пожаре в доме-интернате
23.01.2019 г. 09:28
Фото с сайта 74.mchs.ru
Пожар в троицком доме-интернате «Ясные поляны» устроили сотрудники.
Возгорание случилось днем во вторник, 22 января. В здании находились 57 человек, из них 37 постояльцев, в том числе 14 лежачих. Огонь удалось быстро обнаружить и потушить силами персонала интерната до прибытия пожарных. Людей оперативно эвакуировали, никто не пострадал.
По данным регионального МЧС, вероятной причиной пожара стала непотушенная сигарета. Губернатор Борис Дубровский потребовал от минсоца области разобраться в произошедшем и привлечь виновных к ответственности. На должностных лиц дома-интерната составили административные протоколы, по факту возгорания идет проверка.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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