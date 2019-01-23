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В Магнитогорске после обрушения дома начали расти цены на жилье
23.01.2019 г. 08:59
С начала января в Магнитогорске зафиксирован рост цен на недвижимость.
По оценкам президента Гильдии риелторов Магнитогорска Павла Рыбушкина, стоимость жилья выросла на 20% менее, чем за месяц. Специалист назвал это спекуляцией на трагедии, которая произошла 31 декабря.
Павел Рыбушкин рассказал, что в Магнитогорске риелторы организовали штаб помощи жильцам пострадавшего при взрыве дома. «Мы проводим экспертизу квартир, решаем юридические вопросы и ежедневно выводим на регистрацию несколько сделок по подбору жилья. Наша задача – подобрать оптимальные варианты для каждой семьи, обратившейся за помощью», - пояснил он.
На данный момент к риелторам обратились владельцы 50 квартир дома на проспекте Карла Маркса, 164. Все услуги им оказывают бесплатно. В мэрии подчеркнули, что люди сами решают, где будут жить.
Всего сейчас в Магнитогорске продают около 2 тыс. квартир в разных районах. По оценкам специалистов, искусственно вызванный рост цен продержится от трех месяцев до полугода.
Фото с сайта mordsrub.ru
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