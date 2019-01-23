В Челябинске разрушают старинный многоквартирный дом на улице Российской

Фото: Юрий Латышев

В Калининском районе начали сносить здание постройки начала ХХ века.

Здание на улице Российской, 53 уже много лет находится в полуразрушенном состоянии и считается аварийным. Поэтому его не включили в перечень объектов культурного наследия, несмотря на требования общественников признать его историческую ценность. Снести старинную постройку планировали еще два года назад, активная фаза работ началась во вторник, 22 января. Краевед Юрий Латышев рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что там возникнет пустырь – по нынешним строительным нормам на этом ограниченном участке построить ничего будет нельзя.

«Я пытался уговорить местные власти не трогать здание. Ко мне приходили представители православной церкви – они ищут место в этом районе отдельное здание для храма. Я им говорил, что вот, возьмите, восстановите. Тем более, что на этом месте вообще ничего нельзя построить, разве что какое-нибудь религиозное учреждение, там ни парковки, ничего нет абсолютно. Это будет пустырь – сломать ради того, чтобы сломать», - прокомментировал Юрий Латышев.

Поскольку судьба самой постройки уже предрешена, краевед тревожится за сохранность строительного материала. Юрий Латышев пояснил, что рабочие недостаточно деликатно подходят к сносу старинного здания – по его мнению, кирпичи, из которых оно построено, можно использовать при реставрации других исторических объектов в центре Челябинска.

Трехэтажный жилой дом был построен в 1908 году по соседству с тюремным замком, который сейчас находится на территории СИЗО-1. Изначально там проживали служащие тюрьмы. В 1930-х годах к нему сделали пристрой с северной стороны. Это один из всего трех ведомственных многоквартирных домов, построенных в Челябинске до революции 1917 года.

Фото: Юрий Латышев





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