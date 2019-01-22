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Владельцы ЧТПЗ вывели более половины акций предприятия из офшоров
22.01.2019 г. 10:39
Фото с сайта chelpipe.ru
Члены совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров стали прямыми владельцами акций предприятия.
Ранее 56% ценных бумаг находились в двух офшорных компаниях, зарегистрированных на Виргинских островах. 49,4% акций получил в прямое владение Андрей Комаров, Александру Федорову досталось 6,9%, сообщает информагентство «ПРАЙМ». С учетом косвенного управления активами через дочерние предприятия они в совокупности контролируют 80% ПАО ЧТПЗ.
Деофшоризация ЧТПЗ прошла в рамках реструктуризации активов группы компаний. Кроме того, мероприятия соответствуют заявленному государственному курсу на повышение прозрачности бизнеса, добавляет издание.
Фото с сайта chelpipe.ru
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