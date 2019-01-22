Владельцы ЧТПЗ вывели более половины акций предприятия из офшоров

Фото с сайта chelpipe.ru

Члены совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров стали прямыми владельцами акций предприятия.

Ранее 56% ценных бумаг находились в двух офшорных компаниях, зарегистрированных на Виргинских островах. 49,4% акций получил в прямое владение Андрей Комаров, Александру Федорову досталось 6,9%, сообщает информагентство «ПРАЙМ». С учетом косвенного управления активами через дочерние предприятия они в совокупности контролируют 80% ПАО ЧТПЗ.

Деофшоризация ЧТПЗ прошла в рамках реструктуризации активов группы компаний. Кроме того, мероприятия соответствуют заявленному государственному курсу на повышение прозрачности бизнеса, добавляет издание.

Фото с сайта chelpipe.ru

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