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В Челябинской области многодетный отец заплатит 4,5 млн рублей за поджог леса
22.01.2019 г. 09:54
Фото с сайта 74.mchs.ru
Октябрьский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении неработающего местного жителя за поджог леса.
Пожар произошел 9 мая 2018 года на полигоне бытовых отходов недалеко от села Октябрьское. Мужчина поджег мусор, чтобы освободить сетку-рабицу от веток и травы для последующей сдачи в металлолом. Огонь распространился до леса. Ущерб составил свыше 6 млн рублей.
Отца пятерых детей приговорили к 1,5 года лишения свободы условно. Также суд удовлетворил иск о взыскании с мужчины 4,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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