В Челябинской области пожарные спасли из горящего дома 5-месячную девочку

Фото с сайта 74.mchs.ru

В Каслях огнеборцы спасли из горящей многоэтажки мать и троих детей.

Пожар произошел днем в понедельник, 21 января, в одной из многоэтажек по улице Карла Маркса. Через три минуты к месту прибыли сотрудники МЧС. Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире на первом этаже. На втором этаже пожарные обнаружили женщину, 5-месячную девочку и двух мальчиков, которые не могли выбраться из дома из-за дыма. Их эвакуировали. Всю семью осмотрели сотрудники скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Фото с сайта 74.mchs.ru

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