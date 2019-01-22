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На свалке в Магнитогорске обнаружили две мины
22.01.2019 г. 08:38
Фото с сайта shield174.ru
На одной из свалок Магнитогорска обнаружили предметы, похожие на противотанковую и противопехотную мины.
Все случилось в понедельник, 21 января. Сотрудники охранного предприятия «Щит» оцепили территорию и эвакуировали сотрудников организаций, расположенных рядом со свалкой. Подозрительные снаряды забрали полицейские. В пресс-службе управления МВД по Магнитогорску сообщили, что обнаруженные предметы не представляют угрозы жизни и здоровью людей.
Фото с сайта shield174.ru