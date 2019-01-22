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В Челябинске цирковое общежитие снесут для строительства развязки на Братьев Кашириных
22.01.2019 г. 08:29
Власти Челябинска изъяли здание общежития цирка для муниципальных нужд.
Соответствующее распоряжение опубликовали в понедельник, 21 января, на сайте городской администрации. Документ подписал временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов. На месте здания по адресу ул. Береговая, 117 будет построена транспортная развязка Братьев Кашириных — Труда — Российская. Объект планировали сдать еще до Нового года, но срок открытия перенесли на лето 2019 года.
О необходимости сноса циркового общежития для строительства развязки губернатор Борис Дубровский заявил в 2017 году. Тогда он отметил, что здание портит ему настроение. Новое общежитие планируют построить ближе к зданию цирка, которое в 2019 году будут реконструировать.
Фото с сайта cheladmin.ru
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