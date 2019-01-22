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Жителей обрушившегося в Магнитогорске дома расселят в несколько этапов
22.01.2019 г. 08:27
Губернатор Борис Дубровский рассказал о ходе выполнения президентского поручения расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске.
Так, по словам главы региона, на первом этапе квартиры получат жильцы седьмого и восьмого подъездов, остатки которых сейчас демонтируют. Три семьи уже приобрели новое жилье.
Проблемой расселения дома займется специальная рабочая группа из представителей областных минсоца, минстроя, магнитогорской администрации, ММК и самих жильцов. «Все решения будут приниматься только на основе мнения людей», — подчеркнул Борис Дубровский.
Расселить пострадавший от взрыва 31 декабря дом на проспекте Карла Маркса, 164 от губернатора потребовал президент Владимир Путин после обращения к нему местных жителей. Деньги на это — сумма оценивается в 1,3 млрд рублей — выделят из трех источников: регионального и федерального бюджетов, а также из средств ММК.
Ранее глава региона подчеркивал, что на расселение людей в плановом порядке уйдет один год. Однако не все согласны сменить место жительства — по итогам опроса, проведенного инициативной группой, почти 200 человек пожелали остаться в пострадавшем доме.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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