Жителей обрушившегося в Магнитогорске дома расселят в несколько этапов

Фото с сайта 74.mchs.ru

Губернатор Борис Дубровский рассказал о ходе выполнения президентского поручения расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске.

Так, по словам главы региона, на первом этапе квартиры получат жильцы седьмого и восьмого подъездов, остатки которых сейчас демонтируют. Три семьи уже приобрели новое жилье.

Проблемой расселения дома займется специальная рабочая группа из представителей областных минсоца, минстроя, магнитогорской администрации, ММК и самих жильцов. «Все решения будут приниматься только на основе мнения людей», — подчеркнул Борис Дубровский.

Расселить пострадавший от взрыва 31 декабря дом на проспекте Карла Маркса, 164 от губернатора потребовал президент Владимир Путин после обращения к нему местных жителей. Деньги на это — сумма оценивается в 1,3 млрд рублей — выделят из трех источников: регионального и федерального бюджетов, а также из средств ММК.

Ранее глава региона подчеркивал, что на расселение людей в плановом порядке уйдет один год. Однако не все согласны сменить место жительства — по итогам опроса, проведенного инициативной группой, почти 200 человек пожелали остаться в пострадавшем доме.

Фото с сайта 74.mchs.ru

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