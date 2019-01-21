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Родители требуют запретить рекламу концерта Егора Крида из-за вреда психике детей
21.01.2019 г. 16:23
В Магнитогорске местный житель пожаловался в УФАС на рекламу концерта российской поп-звезды.
Мужчина сообщил, что обращается от имени родительской общественности. На афишах концерта Егора Крида, который состоится в магнитогорском Дворце спорта 30 марта, указана возрастная маркировка «6+».
По мнению заявителя, дети могут получить вред, посетив мероприятие, — тексты песен Егора Крида изобилуют ненормативной лексикой. Родители обеспокоены «возможным причинением физическому и психическому здоровью детей вреда от полученной «деструктивной информации» на концерте.
В челябинском УФАС рассказали, что ранее аналогичное обращение получила антимонопольная служба в Твери. Тогда ведомство не выявило нарушений законодательства — тверской концерт Егора Крида имел маркировку «12+».
Челябинское УФАС примет решение о возбуждении дела в течение месяца. В ведомстве напомнили, что в его полномочия не входит запрет концертов или правовая оценка тех или иных развлекательных мероприятий.
Фото с сайта tntmusic.ru
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