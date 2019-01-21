Боксера Сергея Ковалева обвинили в нападении на женщину в Калифорнии

Скриншот с сайта instagram.com / sergeykrusherkovalev

Экс-чемпиону мира по версии WBO — уроженцу Копейска — предъявили обвинение в избиении женщины.

Инцидент произошел еще в июне 2018 года. В пятницу, 18 января, американский информпортал TMZ Sports сообщил, что тогда Сергея Ковалева задержали в Биг-Бэр Сити в Калифорнии за нападение на женщину. Она якобы отвергла его ухаживания на вечеринке, и боксер ударил ее в лицо. У пострадавшей был сломан нос, она получила сотрясение мозга и смещение шейного межпозвоночного диска. Теперь нападавшему грозит до четырех лет тюрьмы.

Сам Сергей Ковалев прокомментировал ситуацию в Instagram. Боксер не отрицает факта происшествия, однако просит не делать поспешных выводов. «Вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль поневоле», — пишет он.

35-летний уроженец Копейска Сергей Ковалев — бывший чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе. Титул он уступил 4 августа колумбийцу Элейдеру Альваресу. На 2 февраля 2019 года назначен бой-реванш. Сергей Ковалев назвал неслучайным появление в информационном поле истории с нападением на женщину накануне важного для него поединка.

Скриншот с сайта instagram.com / sergeykrusherkovalev

Все новости за 21.01.2019 г.»