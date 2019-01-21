Жителей Челябинска признали одними из самых честных в России

Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинск вошел в тройку самых честных городов.

Исследование провело агентство ZOOM MARKET. Респондентов спрашивали, часто ли они лгут кому-либо и говорили ли они неправду сегодня.

По результатам опроса наиболее честными оказались жители Иванова, Челябинска и Саратова. Екатеринбург занял десятое место. Москва в топ-10 вообще не вошла — она на 12-й строчке рейтинга.

Авторы исследования подчеркнули, что чаще всего лгут мужчины. 74% респондентов мужского пола признались, что говорят неправду.

Фото с сайта cheladmin.ru

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