Южноуральцы отметили день снега вместе с самоедами и хаски

Фото: Анна Адианова

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошел праздник, посвященный всемирному дню снега.

Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта, отмечают с 2012 года. В воскресенье, 20 января, праздничные мероприятия прошли на склонах курорта «Солнечная долина».

День начался с соревнований по слалому. В них приняли участие более 70 юных спортсменов, в том числе дети с различными проблемами здоровья. Призеров и победителей соревнований наградили медалями и грамотами.

После соревнований состоялись развлекательные мероприятия, которые посетили более 600 человек. Аниматоры провели для детей эстафеты и танцевальный флешмоб.

Также гости курорта рисовали на снегу и соревновались в перетягивании каната.

Кроме того, дети фотографировались с ростовыми куклами и собаками.

Фото: Анна Адианова

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