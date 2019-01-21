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Южноуральцы отметили день снега вместе с самоедами и хаски
21.01.2019 г. 16:01
На горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошел праздник, посвященный всемирному дню снега.
Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта, отмечают с 2012 года. В воскресенье, 20 января, праздничные мероприятия прошли на склонах курорта «Солнечная долина».
День начался с соревнований по слалому. В них приняли участие более 70 юных спортсменов, в том числе дети с различными проблемами здоровья. Призеров и победителей соревнований наградили медалями и грамотами.
После соревнований состоялись развлекательные мероприятия, которые посетили более 600 человек. Аниматоры провели для детей эстафеты и танцевальный флешмоб.
Также гости курорта рисовали на снегу и соревновались в перетягивании каната.
Кроме того, дети фотографировались с ростовыми куклами и собаками.
Фото: Анна Адианова
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