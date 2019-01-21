Бизнес: саммит ШОС придаст устойчивый рост предприятиям Челябинской области

Фото с сайта congress-74.ru

Челябинские бизнесмены рассказали о перспективах южноуральской экономики после проведения международных форумов в 2020 году.

По мнению предпринимателя Дмитрия Митронина, в Челябинской области есть возможности для развития бизнеса во многих отраслях, особенно в IT-сфере. В ходе подготовки и проведения саммитов ШОС и БРИКС многое будет зависеть от активности самого бизнеса и от того, как он сам представит свой потенциал иностранным инвесторам, уверен Дмитрий Митронин.

«Я бы не стал настраиваться пессимистично, что пройдут саммиты ШОС и БРИКС, пройдет несколько лет и все угаснет. Все зависит от того, что мы сможем сделать для того, чтобы в максимально выгодном свете показать Челябинск. Я считаю, что для Челябинска это шанс и все зависит от нас самих», — пояснил Дмитрий Митронин.

Представитель «Клуба лидеров» Агентства стратегических инициатив Денис Константинов рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что рассматривает будущие саммиты как толчок к развитию экономики региона.

«Устойчивый рост предприятий с точки зрения приобретения новых компетенций, технологий и знаний саммит обязательно придаст. Другое дело – кто и как этим воспользуется. Но, по крайней мере, у меня самые позитивные ожидания в отношении того, что мы сможем решить здесь важные для себя проблемы», — прокомментировал Денис Константинов.

По словам Дениса Константинова, для успешного развития потенциала международных форумов необходим четкий план, реализация которого во многом будет на совести областного правительства. «Именно от этой работы будет в первую очередь зависеть длительность эффекта от саммитов ШОС и БРИКС», — подчеркнул он.

Заместитель управляющего фирмой «Концепт Строй», экс-министр экономразвития области Татьяна Кузнецова назвала саммиты единственным шансом переломить нынешнюю стагнацию развития Челябинска и дать городу возможность получить новые бизнес-притязания и инвестпроекты. В колонке для издания «Деловой Квартал» она написала, что из-за этого некоторые жители города даже временно отказались от эмиграции из столицы Южного Урала. Вместе с тем она предположила, что проведение международных форумов может дать лишь «кратковременное облегчение, которое не переломит депрессивный фон». В частности, Татьяна Кузнецова опасается, что многочисленным объектам саммитов не найдут подходящего применения и они лягут на регион долговой нагрузкой.

С такой позицией не согласился директор компании «Фабрика шнуров» Сергей Сиренко. По его мнению, строительство объектов, наоборот, даст импульс развитию города. «Если абстрагироваться от всякого рода эмоциональных оценок, то я думаю, что в ходе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС будут произведены вложения в определенные объекты инфраструктуры нашего города, а это само по себе предполагает долгосрочный эффект», — заявил «Челябинскому эху» Сергей Сиренко.

Фото с сайта congress-74.ru



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