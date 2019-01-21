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На Южном Урале ожидается сильный снегопад
21.01.2019 г. 14:32
Фото с сайта pixabay.com
Синоптики челябинского гидрометцентра прогнозируют в области снегопад.
Во вторник, 22 января, снег пойдет в большинстве районов. На западе обещают особенно сильный снегопад и метели. На дорогах региона будет гололедица. В Челябинске в ночные часы будет до -13, по области — до 21 градуса мороза. Днем в городе — от 6 до 8 градусов ниже нуля.
В середине недели синоптики обещают облачную погоду с прояснением. По области возможен небольшой снег, в городе осадков не ожидается. Температура воздуха ночью до -22, днем будет -13-15.
Фото с сайта pixabay.com
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