На Южном Урале ожидается сильный снегопад

Фото с сайта pixabay.com

Синоптики челябинского гидрометцентра прогнозируют в области снегопад.

Во вторник, 22 января, снег пойдет в большинстве районов. На западе обещают особенно сильный снегопад и метели. На дорогах региона будет гололедица. В Челябинске в ночные часы будет до -13, по области — до 21 градуса мороза. Днем в городе — от 6 до 8 градусов ниже нуля.

В середине недели синоптики обещают облачную погоду с прояснением. По области возможен небольшой снег, в городе осадков не ожидается. Температура воздуха ночью до -22, днем будет -13-15.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 21.01.2019 г.»