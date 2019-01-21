Евгений Савченко заявил о готовности участвовать в выборах губернатора Челябинской области

Фото с сайта gubernator74.ru

Экс-министр общественной безопасности области рассказал о своих политических планах.

Евгений Савченко сообщил, что различные политические предложения начали поступать ему после отставки с министерского поста в ноябре 2018 года. В частности, ему предлагали стать кандидатом на выборах главы региона в сентябре 2019 года.

«Если пойму, что руководство федеральной власти мне доверяет, готов выставить свою кандидатуру на выборах губернатора», — заявил Евгений Савченко в интервью газете «Аргументы и факты».

Экс-министр отметил, что сейчас южноуральцы в целом негативно относятся к представителям местных и региональных властей. Это, в свою очередь, сказывается на авторитете федерального центра.

«Области необходим понятный простым людям региональный лидер, который умеет внимательно слушать и слышать, вести уважительный диалог, делами способствующий обеспечению общественного согласия и мира», — подчеркнул Евгений Савченко.

Еще одной причиной неудач органов власти бывший чиновник назвал отсутствие внятной информационной политики, которое усугубляет недоверие людей. Кроме того, Евгений Савченко выступил за возврат прямых выборов мэра Челябинска. Эта мера, по его словам, повысит авторитет власти в глазах населения.

Фото с сайта gubernator74.ru

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