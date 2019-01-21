Челябинск
- 66.3634р. + 0.0325
- 75.5481р. - 0.0360
Разворот
-
18.01.2019 г. | 11:43Гости эфира: Гехт Ирина
Разбор полетов
-
17.01.2019 г. | 11:00Гости эфира: Гартунг Валерий
В челябинском оперном театре отремонтируют главную сцену и создадут музей
21.01.2019 г. 14:26
Фото с сайта gubernator74.ru
Губернатор Борис Дубровский обсудил планы по развитию челябинского театра оперы и балета с попечительским советом.
Еще в 2018 году на территории театра начали строить склад для декораций. При поддержке попечителей были созданы новые постановки и организованы гастроли труппы.
В текущем году в оперном пройдет ремонт главной сцены и балетного зала. Будет создан музей театра. Также выделят дополнительные средства на поддержку премьерных спектаклей, гастролей челябинцев в Большом театре в Москве и проведение ежегодного балетного фестиваля в честь Екатерины Максимовой.
Мероприятия приурочены к Году театра в России. Таковым 2019-й объявил своим указом президент Владимир Путин.
Фото с сайта gubernator74.ru
Новости на эту тему
- 14.01.2019 г. В Челябинске будут судить экс-главу аппарата гордумы Юрия Чанова
- 06.12.2018 г. Фасад челябинского театра драмы отремонтируют в 2019 году
- 18.10.2018 г. Борис Дубровский назвал гастроли Большого театра в Челябинске историческим событием
- 17.10.2018 г. На Молодежный театр пожаловались в прокуратуру за нарушение правил пожарной безопасности
- 05.10.2018 г. В УФАС пожаловались на аукцион по ремонту здания театра оперы и балета