В челябинском оперном театре отремонтируют главную сцену и создадут музей

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский обсудил планы по развитию челябинского театра оперы и балета с попечительским советом.

Еще в 2018 году на территории театра начали строить склад для декораций. При поддержке попечителей были созданы новые постановки и организованы гастроли труппы.

В текущем году в оперном пройдет ремонт главной сцены и балетного зала. Будет создан музей театра. Также выделят дополнительные средства на поддержку премьерных спектаклей, гастролей челябинцев в Большом театре в Москве и проведение ежегодного балетного фестиваля в честь Екатерины Максимовой.

Мероприятия приурочены к Году театра в России. Таковым 2019-й объявил своим указом президент Владимир Путин.

Фото с сайта gubernator74.ru



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