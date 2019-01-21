Фото с сайта 74.mchs.ru

Более 500 магнитогорцев, пострадавших при взрыве дома, получили выплаты

Власти выплатили 113 млн рублей магнитогорцам, пострадавшим при взрыве дома на проспекте Карла Маркса, 164.

Более 51 млн рублей было выплачено из федерального бюджета. Еще свыше 62 млн рублей выделили из средств области. На данный момент выплаты получили более 500 магнитогорцев. По данным министерства соцотношений области, три семьи приобрели новые квартиры. Всего оформлено 106 уведомлений о включении в реестр получателей выплат для приобретения жилья.

ММК перечислил членам семей погибших и тем, кто потерял имущество, более 66 млн рублей. Также продолжают поступать благотворительные средства. Сумма сбора превысила 54 млн рублей.

Обрушение части жилого дома в Магнитогорске произошло 31 декабря. Погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.

Фото с сайта 74.mchs.ru



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