- 66.3634р. + 0.0325
- 75.5481р. - 0.0360
-
18.01.2019 г. | 11:43Гости эфира: Гехт Ирина
-
17.01.2019 г. | 11:00Гости эфира: Гартунг Валерий
В Абхазии в горное ущелье упал БТР. Погиб солдат-срочник из Челябинской области
21.01.2019 г. 13:52
Трое российских военных погибли при опрокидывании бронетранспортера в горах Абхазии.
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 18 января. При следовании колонны техники с полигона БТР-80 с водителем и четырьмя пассажирами на сложном участке дороги опрокинулся и упал в горное ущелье с 40-метровой высоты. Как сообщает ТАСС, в результате аварии погибли трое военнослужащих-срочников. Один из них — уроженец Челябинской области. Еще два человека пострадали, их на вертолетах доставили в окружной военный госпиталь.
Расследованием инцидента занимается комиссия Южного военного округа. Среди возможных причин рассматривают техническую неисправность бронетранспортера и человеческий фактор. Источник агентства сообщает, что под боевой машиной осыпался грунт.
Фото с сайта structure.mil.ru
- 15.01.2019 г. В Челябинске в день юбилея области откроют мемориал южноуральцам, павшим в локальных конфликтах
- 12.12.2018 г. Насколько хорошо свои права знают военнослужащие и призывники Челябинской области?
- 03.12.2018 г. Осенний призыв в армию в Челябинске оказался под угрозой срыва
- 01.11.2018 г. Офицеру из Елани дали условный срок за смерть 18-летнего срочника из Челябинской области
- 01.10.2018 г. В Перми наказали 20 офицеров и прапорщиков, допустивших гибель солдата-срочника из Челябинской области