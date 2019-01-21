В Абхазии в горное ущелье упал БТР. Погиб солдат-срочник из Челябинской области

Фото с сайта structure.mil.ru

Трое российских военных погибли при опрокидывании бронетранспортера в горах Абхазии.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 18 января. При следовании колонны техники с полигона БТР-80 с водителем и четырьмя пассажирами на сложном участке дороги опрокинулся и упал в горное ущелье с 40-метровой высоты. Как сообщает ТАСС, в результате аварии погибли трое военнослужащих-срочников. Один из них — уроженец Челябинской области. Еще два человека пострадали, их на вертолетах доставили в окружной военный госпиталь.

Расследованием инцидента занимается комиссия Южного военного округа. Среди возможных причин рассматривают техническую неисправность бронетранспортера и человеческий фактор. Источник агентства сообщает, что под боевой машиной осыпался грунт.

Фото с сайта structure.mil.ru

Все новости за 21.01.2019 г.»