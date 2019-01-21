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Врачи готовят к выписке пострадавшего при обрушении в Магнитогорске гражданина Таджикистана
21.01.2019 г. 12:54
Находящегося в реанимации областной больницы после ЧП в Магнитогорске иностранца перевели из реанимации в обычную палату.
Как сообщили в пресс-службе челябинской областной больницы, гражданина Таджикистана, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске, перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии. «Реанимационные медсестры на прощание купили пациенту пижаму и тапочки, чтобы он комфортно чувствовал себя в палате», — уточнили в пресс-службе.
Пациент заявил, что чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Лечением пострадавшего занимаются травматологи-ортопеды. Проведать пациента уже приезжали родственники. К общению со СМИ молодой человек пока не готов — у него трахеостома в горле.
Ранее из реанимации в обычную палату перевели 11-месячного Ваню Фокина, который 35 часов провел на морозе под завалами дома. Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. Погибли 39 человек. Рассматривается несколько версий произошедшего. Власти заявляют о взрыве бытового газа, журналисты со ссылкой на источники утверждают, что это был теракт.
Фото с сайта gubernator74.ru
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