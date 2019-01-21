Власти Челябинска обнаружили около 200 нарушений при уборке дорог и дворов от снега

Фото с сайта cheladmin.ru

Администрация Челябинска усилит работу по уборке снега во дворах и на тротуарах.

На прошлой неделе специалисты административно-технической инспекции управления благоустройства выявили 186 нарушений при уборке территорий от снега. 156 из них были допущены при очистке дворов и тротуаров. Инспекторы попросили администрации районов принять меры по устранению нарушений. «Отмечу, что в работе городского подрядчика особое внимание необходимо уделить раздвижению снежных валов после очистки дорог, а также расчистке подъездов и подходов к учреждениям образования: детским садам и школам», — заявил начальник управления Владимир Жучков.

Главы районов сообщили, что все замечания будут устранены в течение двух суток. Кроме того, они проведут работу с управляющими организациями на тему своевременной очистки дворов и проездов.

Фото с сайта cheladmin.ru

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