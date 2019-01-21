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Ирина Гехт заявила, что планирует перейти на работу в органы исполнительной власти
21.01.2019 г. 12:47
Член Совета Федерации Ирина Гехт ответила на вопрос журналистов о губернаторских амбициях.
В пятницу, 18 января, в программе «Разворот» в эфире «Челябинского эха» ведущие напомнили Ирине Гехт, что в соцсетях регулярно обсуждают ее возможное выдвижение в губернаторы. Она опровергла слухи об участии в выборах главы региона в 2019 году в качестве кандидата. «Есть такое понятие — ложные снаряды. Ни одно назначение не проходит точно после бурного обсуждения в соцсетях. Одно это создает алиби», — ответила Ирина Гехт.
Она добавила, что планирует в будущем работать в органах исполнительной власти.
«Наверное, исполнительная власть мне точно ближе, чем законодательная. Это совершенно откровенно. Моя дальнейшая профессиональная траектория будет связана точно с исполнительной властью, то есть это какие-то федеральные министерства, агентства, корпорации», — прокомментировала Ирина Гехт.
Ведущие спросили Ирину Гехт, будет ли она чувствовать себя комфортно в нынешней системе власти, которая изменилась за последние годы. По словам сенатора, возможностей действительно стало меньше, а ответственности больше. «Возможностей для маневра мало, надзора много. Очень мало денег и много задач. В этом и есть интерес», — заявила Ирина Гехт.
Фото с сайта council.gov.ru
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